Catania, Lucarelli: "Di Piazza non gioca, forse non ha coraggio..."

Un appello alla piazza in vista della gara contro il Potenza. Così Cristiano Lucarelli chiama a raccolta i tifosi per supportare la squadra rossazzurra in vista della prima gara casalinga. Questi i passi più significativi della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio a Torre del Grifo: "Quando ho parlato di kamikaze, mi riferivo alla necessità di non farsi condizionare da ciò che accade fuori dal campo. Anche noi, come i tifosi, siamo vittime della situazione attuale. Pur con i nostri limiti, non ci stiamo sottraendo alla battaglia. Ci stiamo mettendo la faccia. Faccio l’esempio di Barisic, che è un guerriero e dà tutto. Mi piacerebbe che, come accade in altre piazze in cui i rapporti con la dirigenza non sono tanto cordiali, si possa comunque avere il sostegno dei tifosi".

SQUADRA - "Curcio e Vicente sono utilizzabili, ma non sono in condizione di giocare dal 1′. Dall’Oglio non è disponibile. Noce non è convocato perché ha l’influenza, Mazzarani non è al 100% ma è stato convocato ugualmente perché penso che debba partecipare alla vita del gruppo. Welbeck? Ha fatto esami che non sono poi così male, il problema è trovare un cardiologo che firmi idoneità: andrà a Roma dal professor Zeppilli per provare a risolvere la questione. Insisteremo sul 4-2-3-1, considerati i numerosi esterni in organico mi pare la scelta più logica. Non c’è motivo di cambiare".

DI PIAZZA - “Qualche giocatore distratto dal mercato c’è e domani non gioca. Ma parlerei al singolare, non al plurale. Di Piazza e Sarno? Sarno ha già detto che vuole restare a Catania sino a fine stagione: non è sul mercato e ha sposato il progetto, il suo unico problema è legato all’essere rimasto fermo per tre mesi. Di Piazza, invece, domani non gioca. Non tutti reagiscono allo stesso modo alle difficoltà, probabilmente non è un coraggioso. Al momento, però, vi garantisco che il Catanzaro non ha fatto neppure una telefonata per Di Piazza, me l’ha appena confermato Lo Monaco. Se poi arriva un’offerta da 250 mila euro, la stessa cifra chiesta al Modena, lo portiamo lì con la mano. Gioca Curiale, che invece ha rifiutato alcune proposte e deve dimostrarci di credere nel progetto e di saper sostenere le difficoltà: ci faccia vincere la partita".

MERCATO - "Calapai, Esposito e Pinto sono saliti di livello. Se non cediamo nessuno, mi ritengo in quel reparto soddisfatto così. Abbiamo quattro centrocampisti disponibili, può darsi che in quel reparto serva un elemento in più. I giocatori in grado di migliorare la squadra li cerchiamo in avanti: il “tesoretto” proveremo a usarlo così, fermo restando che non siamo in condizione di partecipare ad aste di alcun genere”.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio