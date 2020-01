Catania, la probabile formazione verso il Potenza

Gioca chi ha più coraggio. Così Cristiano Lucarelli in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Potenza. L'allenatore rossazzurro vuole undici guerrieri in campo a dare tutto per conquistare la vittoria. Contro i lucani di Raffaele sarà sfida caldissima e si spera che il pubblico possa dare una mano (ma allo stato attuale rimane il disimpegno dei gruppi organizzati delle due curve).

Chi andrà in campo dal 1' contro il Potenza? In porta confermato Furlan anche alla luce della bella prestazione contro la Virtus Francavilla, difesa a quattro con Calapai e Pinto esterni, Silvestri ed Esposito in mezzo. In mediana spazio a Rizzo e Biagianti, sulla trequarti, invece, giocheranno Biondi, Di Molfetta e Manneh (ballottaggio con Barisic) mentre in attacco ci sarà Curiale e non Di Piazza, ritenuto da Lucarelli "distratto" dalle voci di mercato.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Di Molfetta, Manneh; Curiale. Allenatore: Lucarelli.

