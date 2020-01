Picerno piegato da Tounkara La Viterbese passa al Viviani di misura

E' l'ottavo gol in campionato di Tounkara a castigare il Picerno e a consentire alla Viterbese di volare a +8 sulla zona play-out. I laziali, che in trasferta non vincevano dalla seconda giornata, costringono i melandrini all'undicesimo ko in campionato, e si piazzano in una relativa zona di sicurezza. La rete decisiva giunge al 6' della ripresa quando Tounkara raccoglie un preciso assist di Brunino e trafigge l'incolpevole Pane. Eppure il Picerno non demorde e cerca fino all'ultimo di raggiungere il pari, ma la difesa della Viterbese è un bunker. Mercoledì nel recupero contro la Cavese sarà importante per la squadra di Giacomarro ritornare a cogliere punti.

PICERNO 0

VITERBESE 1

PICERNO (3-5-2): Pane; Priola (32’ st Vanacore), Fontana, Lorenzini; Melli (16’ st Nappello), Kosovan, Vrdoljak (32’ st Calamai), Pitarresi, Guerra (40’ st Squillace); Santaniello, Esposito (32’ st Ripa). A disp.: Cavagnaro, La Vigna, Zaffagnini, Ruggieri, Donnarumma, Montagno. Allenatore: Giacomarro.

VITERBESE (3-5-2): Pini; Bianchi (1’ st Zanoli), Markic (41’ st Ricci), Baschirotto; De Giorgi, Bensaja (34’ st Urso), Besea (1’ st De Falco), Sibilia, Errico; Tounkara (32’ st Molinaro), Bunino. A disp.: Vitali, Menghi, Maraolo, Simonelli, Culina. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Miele di Nola 6 (Ceolin-Torresan).

NOTE: paganti 368, non ci sono abbonati, incasso di 3.000 Euro. Ammoniti: Besea, Markic, Bianchi e Zanoli (V). Angoli 8-4 per il Picerno.