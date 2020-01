Sassuolo-Torino 2-1, un super Boga stende il toro

Archiviato il girone d'andata inizia oggi la seconda parte del campionato. Il Sassuolo ospita il Torino il Walter Mazzarri, mai battuto in Serie A al Mapei Stadium. Nei neroverdi si rivede Berardi dopo il ricorso vinto in settimana, nei granata mancherà il grande ex Simone Zaza, ricordato con affetto dai tifosi neroverdi.

Cronaca. Parte subito forte il Sassuolo sfiorando il gol al 7' con un tiro di Boga fuori di poco. Il Torino sornione attende e poi colpisce alla prima occasione, corner di Verdi per il destro di Rincon che da fuori area trova la porta per il gol del vantaggio granata. Al 26' un passaggio filtrante di Verdi trova Belotti, il quale con un gioco di gambe disorienta un difensore e lascia andare in tiro a giro che esce di pochissimo. Occasione Sassuolo alla mezz'ora, Caputo a botta sicura da buona posizione trova pronto Sirigu a sventare la minaccia. Sul finire di tempo il Toro sfiora il raddoppio, cross di Belotti sforbiciata di Verdi che però manca la sfera.Il primo tempo va agli archivi sul risultato di 1-0 per gli ospiti.

La ripresa si apre senza cambi. Ritmi blandi nei primi minuti finché al 60' Boga decide di fare impazzire i tifosi neroverdi, tunnel a Rincon e botta dai 25 metri che insacca alle spalle di un incolpevole Sirigu. Il gol anima la formazione di Roberto De Zerbi mentre il Torino abbassa il baricentro. Le sortite offensive neroverdi si concretizzano al minuto 73, Boga arriva sul fondo e serve un assist al bacio per Berardi che mette dentro da pochi metri. 2-1 Sassuolo. Mazzarri risponde mettendo dentro Millico per aumentare il peso offensivo, ma i suoi non riescono a creare nitide palle gol per la porta di Consigli. Finisce così 2-1 per i neroverdi che tornano alla vittoria in casa dopo oltre due mesi.