Albinoleffe-Pro Vercelli 2-0, un gol per tempo condanna la Pro

La Pro Vercelli esce sconfitta due a zero nell'anticipo del girone A che la vedeva opposta all'Albinoleffe, una brutta sconfitta per la formazione di Gilardino che vede avvicinarsi pericolosamente la zona calda della classifica.

La cronaca Il match parte a ritmi bassi, al 16' ci prova Comi ma la sua conclusione è troppo centrale, al 25' Albinoleffe in vantaggio: punizione di Genevier per Mondonico che di testa fa una sponda perfetta per Sibili per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete. La reazione della Pro Vercelli è tutta in un tentativo di Bani sporcato dalla difesa, si va al riposo con i padroni di casa avanti uno a zero.

L'Albonoleffe preme alla ricerca del raddoppio ma è la Pro Vercelli con Comi a rendersi pericolosa in un paio di circostanze, al 25' assist di Rosso per Carosso che di testa va vicinissimo al pareggio, viene espulso Gilardino per proteste e l'Albinoleffe trova il due a zero, altra punizione di Genevier per Giorgione che lasciato libero dalla difesa della Pro insacca.