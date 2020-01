Secondo: "Con prestazioni del genere non si va da nessuna parte"

Molto deluso il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo dopo la sconfitta contro l'Albinoleffe: "E' mancata cattiveria, con prestazioni del genere andiamo veramente poco lontano, basta vedere la differenza parlando di questa partita tra andata e ritorno, le squadre sono le stesse, i giocatori sono quelli ma all'andata avevamo voglia di portarla a casa, oggi ne ho vista molto meno. Ho parlato con i ragazzi negli spogliatoi, bisogna che ci diamo rapidamente una sveglia e che invertiamo la rotta, non si può andare sempre in svantaggio nella prima mezzora, è un problema di cattiveria agonistica e in C fa la differenza.

L'Albinoleffe ha fatto due gol su calcio piazzato e poco altro, forse in area bisogna marcare in maniera diversa non come abbiamo fatto noi oggi, se andiamo a vedere possesso palla e altro la partita l'abbiamo fatta noi ma adesso ci serve fare punti, i risultati si fanno in molti modi non mi importa come ma dobbiamo farli, mercoledì sarà come una finale e se non abbiamo le caratteristiche per reggere la pressione dobbiamo fare un altro mestiere, dobbiamo far vedere di essere tornati i giocatori dell'andata.

Bisogna giocare per la salvezza non per altro, dall'inizio questo è il nostro campionato prima ci tiriamo fuori dalla zona calda meglio è, abbiamo fatto un ottimo girone d'andata con un calo finale dovuto probabilmente anche ad un pò di stanchezza, non siamo stati fortunati perchè abbiamo avuto tanti infortuni gravi, non importa bisogna lottare in maniera diversa rispetto a questi primi due match di ritorno"