SERIE A - Lecce-Inter LIVE, diretta testuale del match

Archiviato il girone di andata, per il Lecce di mister Liverani inizia la fase più importante del campionato. Per la 20^ giornata di Serie A si sfidano sul terreno di gioco del Via del Mare Lecce e Inter.

Si sfidano due squadre con obiettivi chiaramente diversi: da una parte i giallorossi che fino ad ora hanno conquistato 15 punti non vincendo mai in casa, dall'altra i nerazzurri di mister Conte che hanno un bottino di 46 punti a -2 dal primo posto. Il Lecce viene da quattro sconfitte consecutive, mentre l'Inter dopo il pari con l'Atalanta ha dominato in Coppa Italia.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://lecce.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/lecce-inter/325266.html

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!