Catania-Potenza, le probabili formazioni

Dopo ben 42 giorni il Catania torna a giocare allo stadio "Angelo Massimino". Si tratta di un match di cartello visto il grande campionato disputato finora dal Potenza. La compagine di Giuseppe Raffaele occupa la quarta posizione in classifica con 39 punti, una lunghezza in meno dalla coppia Bari e Ternana. Dunque, una sfida non semplice per i rossazzurri reduci dal pareggio a reti bianche sul campo della Virtus Francavilla. Cristiano Lucarelli punterà ancora sul 4-2-3-1, ormai diventato modulo di riferimento ma non potrà contare sui vari Dall’Oglio, Welbeck ed il febbricitante Noce. Torna tra i convocati Mazzarani, presenti anche i due nuovi acquisti Vicente e Curcio. Fischio d'inizio alle ore 15 (LIVE MATCH SU IAMCALCIO CATANIA DALLE 14:15)

QUI CATANIA - Distratto dalle voci di mercato, come dichiarato dallo stesso tecnico degli etnei, si accomoderà in panchina Matteo Di Piazza. In porta ci sarà Furlan, in grande spolvero nel match di settimana scorsa. Difesa a quattro, con Calapai e Pinto esterni, Esposito e Silvestri saranno i centrali. Cerniera di centrocampo con Rizzo e Biagianti, mentre sulla trequarti vedremo con ogni probabilità Biondi, Di Molfetta e Manneh. Ad agire da centravanti ci sarà Curiale, preferito proprio all'ex Cosenza.

QUI POTENZA - Dopo la sconfitta di sette giorni fa con una diretta concorrente come la Ternana, i lucani vogliono l'immediato riscatto. Raffaele punterà sull'ormai consueto 3-4-3: a difendere i pali Ioime, davanti a lui il trio formato da Sales, Giosa e Silvestri. Viteritti e Coccia agiranno sulle corsie laterali, con Dettori e Coppola a dettare i tempi in mezzo al campo. Isgrò e Ferri Marini supporteranno Murano in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Biagianti, Rizzo; Biondi, Di Molfetta, Manneh; Curiale. A disp. Martinez, Marchese, Mbende, Saporetti, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani, Vicente, Barisic, Curcio, Di Piazza, Sarno. All. Lucarelli.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti, Dettori, Coppola, Coccia; Isgrò, Murano, Ferri Marini. A disp. Breza, Brescia, Panico, Iuliano, Souare, D’Angelo, Di Somma, Longo, França. All. Raffaele.

ARBITRO: Marco D'Ascanio di Ancona, coadiuvato da Dario Gregorio e Giovanni Mittica

