Follieri all'attacco: "Si dica apertamente che non si vuole vendere"

Raffaello Follieri risponde al presidente del Catania, Davide Franco, che in un'intervista a Unica Sport aveva fatto il punto sulla possibile cessione del club. In una nota l'imprenditore foggiano afferma: "Mi spiace dover smentire ancora una volta il presidente. Finaria non ha voluto firmare l'accordo di riservatezza per ricevere la nostra evidenza fondi da 25 milioni di euro rilasciato da istituto finanziario (una banca della Malesia, ndr), che è disponibile presso lo studio legale Alioto Giuffrida a Catania. Si parli chiaramente alla città e ai tifosi e si dice che non si vuole vendere la squadra. Non si deve screditare l'unico gruppo serio che ha la capacità finanziaria dimostrata per comprare il Catania e riportarlo dove merita".

