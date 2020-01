Benevento-Pisa: le indicazioni della Municipale per le aree parcheggio

La Polizia municipale di Benevento informa i cittadini che si recheranno al "Vigorito" per assistere al match tra Benevento e Pisa di questa sera che sarà tassativamente vietata la sosta per gli autoveicoli lungo Via don Luigi Sturzo, nel tratto compreso tra lo stadio e la traversa che immette al Ristorante “Retrò”.

Inoltre, non si potrà sostare a ridosso della Rotonda degli Atleti e alle strade limitrofe di accesso. Quanti dovessero infrangere l’ordinanza predisposta vedranno rimossa la propria automobile tramite carro grù.