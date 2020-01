Il Catania bloccato in casa dal Potenza (1-1)

Finisce in parità il match tra Catania e Potenza: succede tutto nel primo tempo con le reti di Ferri Marini e Curiale. Un punto per parte con gli etnei che muovono, di poco, la classifica. Mercoledì subito in campo per il recupero della prima giornata di ritorno: il Catania gioca contro l'Avellino.

Nel primo tempo con inizio a ritmo non elevato, il Catania ci prova, ma è il Potenza a passare in vantaggio al 15' con Ferri Marini che approfitta di un errato disimpegno di Calapai. I siciliani faticano a reagire e i lucani sfiora il raddoppio con Viteritti. Poco dopo la mezz'ora arriva il pareggio di Curiale su rigore a seguito di un fallo di mano di Gioisa.

Nella ripresa gara sempre sul filo dell'equilibrio con occasioni da una parte e dall'altra. Finale palpitante, ma il risultato non cambia.

CATANIA-POTENZA 1-1

MARCATORI: 15' Ferri Marini, 32' Curiale (rigore)

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai (57' Curcio), T. Silvestri, Esposito, Pinto (57' Saporetti-74' Mbende); Biagianti, Rizzo (66' Vicente); Barisic (65' Sarno), Di Molfetta, Biondi; Curiale. A disp.: Martinez, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani, Manneh, Di Piazza. All. Lucarelli.

POTENZA (3-4-3): Ioime; L. Silvestri, Giosa, Sales; Viteritti (71' D'Angelo), Dettori, Coppola (79' Iuliano), Coccia; Isgrò (90' Di Somma), Murano (90' Franca), Ferri Marini (72' Longo). A disp.: Breza, Brescia, Panico, Volpe, Gassama, Souare. All. Raffaele.

ARBITRO: D'Ascanio della sezione di Ancora

AMMONTI: Pinto, Coppola, Calapai, Barisic, Biagianti, Murano, Esposito.

RECUPERO: 2', 5'