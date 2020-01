Lecce-Inter: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Inter gara valida per la 20a giornata del campionato di Serie A 2019/2020 in programma alle 15.00 allo stadio Via del Mare. Queste le scelte dei due allenatori:

LECCE: Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell'Orco,, Rispoli, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu; Lapadula, Babacar. ALL.:Liverani

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.:Conte

Potrete seguire la gara Live qui: https://lecce.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/lecce-inter/325266.html