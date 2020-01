SERIE D - Foggia-Nocerina LIVE, diretta testuale del match

Domenica 19 gennaio. Torna in campo come ogni fine settimana la Serie D, per il Girone H squadre impegnate nella 20° giornata. Allo "Zaccheria" il Foggia di Ninni Corda, vicecapolista del torneo, attende la Nocerina di Esposito.

In campo due squadre dagli obiettivi differenti: padroni di casa che da ora in poi non possono commettere più passi falsi per restare sulla scia della capolista Bitonto distante sempre due punti, dalla parte opposta molossi a caccia invece di punti salvezza.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-nocerina/330773.html

Formazioni ufficiali

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, Cittadino, Russo, Viscomi, Tortori, Gerbaudo, Campagna, Staiano, Di Masi, Di Jenno. A disposizione: Di Stasio, Kourfalidis, Gemmi, Gentile, El Ouazni, Carboni, Ndiaye, Cipolletta, Cadili. Allenatore: Ninni Corda.

NOCERINA: Scolavino, De Siena, Calvanese, Monaco, D'Anna, Campanella, Martinelli, Mincione, Dieme, Liurni, Corcione. A disposizione: Leone, Festa, Granata, Romano, Varriale, Mosca, Sorgente, Cavallaro, Cristaldi. Allenatore: Marcello Esposito.

