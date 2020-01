Sassarini-Gozzano, è divorzio. Il comunicato della società cusiana

Il Gozzano, tramite un comunicato stampa, ha reso noto l'esonero del tecnico David Sassarini da responsabile tecnico della prima squadra. Nel comunicato la società cusiana congeda così il tecnico proveniente dalle giovanili dell'Udinese: "A.C.Gozzano comunica che David Sassarini è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. A mister Sassarini vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta per l'impegno, la serietà, la correttezza professionale. Tutta la Società rossoblú gli augura buona fortuna per il prosieguo della sua carriera".

Il tecnico ligure, reduce da un pari di rimonta nell'impegno casalingo contro la Pistoiese, paga le sole 3 vittorie in campionato ottenute nel'arco di 20 turni disputati. La sua squadra ha spesso fornito prestazioni decisamente all'altezza delle aspettative, peccando però in concretezza e nella fase difensiva. Se il gioco ha soddisfatto spesso anche i palati più fini, altrettanto purtroppo non si può dire dei risultati, che hanno convinto la società a compiere un passo sicuramente doloroso. I tecnici però alla lunga sono legati ai risultati, e questo è un concetto che va di pari passo alle stagioni nel mondo del calcio e non va fuori moda.

La società rossoblu è ora alla ricerca del sostituto per concludere questa stagione fra i professionisti in zona salvezza. Non trapela nulla dalla società al momento, l'unico dato certo è che il nuovo tecnico ripartirà dalla terzultima piazza e dalla sfida all'Alessandria che, proprio nelle stesse ore, ha a sua volta sostituito il proprio tecnico Cristiano Scazzola.