Un bel Lecce blocca l'Inter sul pari: al Via del Mare è 1 a 1

Un bel Lecce blocca l'Inter sul pari dopo una partita ben interpretata. Liverani schiera i suoi con il 5-3-2 e il nuovo modulo ha l'effetto sperato. L'Inter non riesce a essere pericolosa come al solito e i giallorossi riescono a strappare un punto importante per classifica e morale.

Primo tempo. Parte subito forte l'Inter che nei primi 3 minuti va due volte al tiro con Lukaku, entrambe le conclusioni però sono imprecise e finiscono sul fondo. Il Lecce non si lascia intimorire e al 7' ha una bella occasione con Rispoli che serve Babacar che di testa la allunga per Mancosu, il tiro al volo però è impreciso. Segue una fase lunga senza grandi sussulti con un continuo possesso palla dell'Inter. Al 23' punizione per gli ospiti da posizione interessante, alla battuta Biraghi: il suo traversone però finisce sulla testa di Babacar che spazza via. Al 29' gran passaggio di Lukaku per Brozovic che va al tiro, la sua conclusione si ferma sul palo. Al 31' altro tiro del croato e doppia parata di Gabriel che è reattivo anche sulla ribattuta. La gara scorre senza guizzi né da un lato né dall'altro, fino al secondo minuto di recupero: Donati si fa tutta la fascia destra e serve Babacar dalla parte opposta, sponda di testa e tocco di mano di Sensi, Giacomelli fischia subito il rigore. L'arbitro però viene richiamato al Var per rivedere l'azione e cambia idea cancellando il penalty, la decisione sembra giusta. Proteste dei giallorossi anche per il fatto che l'arbitro non ha restituito palla ai padroni di casa che erano in possesso prima dell'interruzione del gioco. Il primo tempo si conclude sullo 0 a 0.

Secondo tempo. Si ricomincia senza cambi che un'occasione immediata per i giallorossi: gran tiro di Babacar al 47' che finisce fuori di poco. Risponde l'Inter dopo appena un minuto: traversone di Brozovic per Lautaro che la prende al volo, palla di poco alta sulla traversa. Al 60' punizione dal limite per l'Inter: Sensi la batte male e la palla finisce alta sulla traversa. Il primo cambio è del Lecce: dentro Majer per Lapadula. Conte risponde inserendo Bastoni per Godin. Al 67' ci prova De Vrij da fuori area, Gabriel la vede all'ultima, ma blocca la sfera. Al 72' il gol dell'Inter: cross perfetto di Biraghi in area per l'inserimento di Bastoni che porta in vantaggio i nerazzurri. Al 78'il pareggio del Lecce: Majer mette palla dentro e Mancosu da pochi passi deve solo correggere in porta. All'81' punizione dal limite per i giallorossi: Falco colpisce il palo esterno. L'arbitro assegna 4 minuti di recupero. Ma non succede niente altro e il Lecce blocca anche l'Inter.

