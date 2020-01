La Salernitana vince a Pescara: decide la doppietta di Djuric

Successo esterno della Salernitana che batte a domcilio il Pescara: vittoria di misura dei granata grazie alle due reti di Djuric; per il Pescara in gol maniero.

Tre punti pesantissimi per gli uomini di Ventura che ritrovano il sorriso e fanno un balzo in avanti in classifica. Delusione per la squadra di casa che inizia l'anno con un inaspettato k.o. interno.

TABELLINO

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato (9' Kastanos), Palmiero (13'st Bocic), Memushaj; Galano (43'st Borrelli), Machin; Maniero.A disp: Kastrati, Farelli, Del Grosso, Bruno, Bettella, Di Grazia, Crecco, Melegoni. All: Zauri

SALERNITANA (4-4-2): Micai; Cicerelli (20' Kalombo), Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Lombardi (48'st Hertaux), Akpa Akpro, Dziczek, Maistro; Gondo (32'st Giannetti), Djuric.A disp: Vannucchi, Billong, Odjer, Jallow, Morrone, Pinto, Novella. All: Ventura

Arbitro: Minelli di Varese

Reti: 5'st Djuric, 9'st Djuric, 17'st Maniero