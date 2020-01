Scontro tra tifosi di Vultur e Melfi a Vaglio: 1 morto e 4 feriti

A Vaglio Basilicata nel primo pomeriggio di oggi è accaduto un episodio che con il calcio non ha nulla a che fare. Un tifoso 33enne della Vultur è morto investito da un auto sulla quale viaggiavano i tifosi del Melfi, squadra storicamente rivale della formazione bianconera. La Polizia sta indagando per accertare le circostanze che hanno portato all'incidente, per verificare se è stato accidentale o voluto.

Secondo le prime ricostruzioni l'investimento è avvenuto mentre i tifosi della Vultur stavano aspettando altri sostenitori alla stazione ferroviaria e all'arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l'incidente. La Polizia sta inoltre verificando se tra le due tifoserie ci fossero stati scontri prima dell'investimento, in un'area di servizio sulla statale 658 Potenza-Melfi. Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha trasportato al San Carlo i feriti.

I due gruppi di tifosi delle squadre lucane stavano viaggiando per assistere ai match del Melfi contro il Real Tolve e della Vultur diretti a Brienza per la due partite del massimo campionato regionale.