Catania, Curiale: "Ho rifiutato proposte. Voglio vincere qui"

Al termine della sfida conclusasi in pareggio contro il Potenza, Davis Curiale autore del gol rossazzurro ha parlato in conferenza stampa; ecco quanto dichiarato: "Il gol? Rigore o rovesciata è importante per il morale. Potevamo vincere, è mancato il guizzo finale. Siamo sulla strada giusta, stiamo cercando di ricompattarci. Sono arrivati dei giocatori importanti che non giocavamo da tempo. Ho rifiutato qualche proposta. Ho ancora in mente le semifinali perse, vorrei andare via da Catania da vincente. Io mi sono sempre allenato per dare il massimo, ho sempre accettato le scelte del mister. Mi devo ritrovare e ce la sto mettendo tutta".

