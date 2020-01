Catania, Lucarelli: "Di Piazza? Se ne arriva uno migliore va via"

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Potenza; queste le sue parole: "Il battibecco con il presidente? C'è sempre un po' di sale nelle partite del Catania. Di Piazza? Ho preso per buono le parole del suo procuratore. Ho parlato con Di Piazza fino a venerdì, adesso non ci parlo più. Se va via? Credo proprio che resta. Se non riesce a gestire lui il suo malumore rischia di non giocare più un minuto da qui al termine della stagione. Oggi noi produciamo e almeno 4-5 situazioni le abbiamo create e anche non riusciamo a venire fuori dal limbo. Noi siamo vigili sul mercato. Se non riusciamo a prendere qualcuno più bravo di Di Piazza lui non parte. Se abbiamo un po' di fortuna con gli infortuni dietro e in mezzo siamo a posto. Noi vogliamo migliorare la rosa se possibile. I nuovi acquisti? Bene, mi sono piaciuti. Curcio è un giocatore importante, se lo recuperiamo il più in fretta possibile ci darà una grande mano. Voglio ringraziare i tifosi, non succede tutti i giorni uscire tra gli applausi del Massimino dopo un pareggio. Saporetti ha una distorsione alla caviglia ma non sappiamo ancora l'entità. Welbeck nei prossimi giorni avrà una visita specialistica a Roma".

