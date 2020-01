Lecce. Liverani: "Premiati per quanto visto in campo"

Le parole di mister Liverani, allenatore del Lecce, al termine della gara contro l'Inter terminata con il risultato di 1 a 1. Queste le sue considerazioni sulla gara, ma anche sul mercato:

Venivamo da un momento delicato e oggi la squadra è stata premiata per quanto fatto in campo. Non meritavamo di perdere e c'è da dire che la prima occasione clamorosa era nostra. La squadra ha difeso con ordine, come bisogna fare contro le grandi, ma è stata anche lucida in fase offensiva. Difesa a 5? Le scelte si fanno anche in base ai calciatori che hai a disposizione, abbiamo dato serenità alla difesa e tolto profondità agli avversari e poi Petriccione ha fatto la miglior gara in Serie A.

Noi affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo, chiaro che ci sono delle difficoltà che avremo ancora. Nell'ultimo mese mi sono ritrovato ad allenare undici-dodici calciatori, non è un alibi, oggi lo dico perché quest'emergenza è finita. Mercato? Alla società ho chiesto calciatori funzionali alla causa, Babacar ha alzato la sua fisicità nei 90 minuti, ma deve essere il punto di partenza e non di arrivo per lui.

