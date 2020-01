Inter. Conte: "Complimenti al Lecce, siamo una squadra in costruzione"

Le parole di mister Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo la gara contro il Lecce terminata sul risultato di 1 a 1. Questo il suo pensiero sul momento dei suoi e sulla gara:

Per me è sempre una grande emozione tornare qui a prescindere dal punto di vista calcistico. Ci sarà sempre questo attaccamento, ma sono un professionista e cerco sempre di fare il meglio, sono orgoglioso di essere salentino. Tornare in questo stadio significa tornare indietro di tanti anni, ho passato la mia infanzia facendo il raccattapalle e o avuto la fortuna di esordire e giocare diversi anni con il Lecce.

Liverani si è fatto due calcoli e ha cambiato sistema di gioco. Il Lecce era meno propositivo e si è affidato alle ripartenze. Complimenti a loro, noi siamo in costruzione, lavoriamo da pochi mesi e se non giriamo a ritmi alti non vinciamo. Abbiamo concesso questo gol che lascia l'amaro in bocca, quando ti fanno gol vuol dire che c'è qualcosa da migliorare e su cui lavorare. Mercato? Se ci sarà possibilità di ampliare la rosa e rinforzare l'organico ci faremo trovare pronti.

