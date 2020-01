Serie D, doppio 0-0 per Grumentum e Francavilla che muovono un punto

Due pareggi importanti per Grumentum Val d'Agri e Francavilla. Entrambe le squadre restano in inferiorità numerica, ma portano a casa uno 0-0 prezioso per muovere la classifica. I valligiani, restano in 10 per l'espulsione del capitano Carrieri al 14' della ripresa, e fermano il forte Audace Cerignola. I sinnici si ritrovano con un uomo in meno al 90' per il rosso a Mannone ed escono indenni da Vallo della Lucania contro il Gelbison.