Aggiornamento in corso: gli inquirenti stanno ascoltando i fermati

Il procuratore aggiunto Maurizio Cardea e il pm di turno Antonio D'Antona stanno ascoltando in queste ore i tre sostenitori del Melfi, che a bordo di una Fiat Punto, hanno investito il 33enne tifoso della Vultur Fabio Tucciariello, rimasto travolto e ucciso sul colpo allo scalo ferroviario di Vaglio. Ci sono altri testimoni nella vicenda che stanno raggiungendo la Questura di Potenza per essere ascoltati in qualità di persone informate sui fatti. L'ipotesi è dell'agguato, ma gli inquirenti stanno valutando le dichiarazioni dei teste (e gli elementi oggettivi), soprattutto dopo aver trovato a terra bastoni e tirapugni. Il Prefetto Annunziato Vardè ha convocato per domani alle 12.30 il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in seguito ai fatti accaduti.

Le dichiarazioni del sindaco di Melfi Livio Valvano: “Sono profondamente addolorato per le notizie che mi giungono e che parlano di scontri tra tifoserie. Mi chiedo: tifoserie di cosa? Atti di violenza e un giovane deceduto non parlano di sport. Un giovane lucano, del Vulture che ha perso la vita e un altro gravemente ferito sono per me fonte di grande dolore. Esprimo vicinanza alle famiglie incolpevoli, per l’incommensurabile dolore che sopraggiunge. Ci facciamo del male da soli usando violenza tra noi, tra fratelli che avrebbero dovuto passare ore di svago, di gioia, in pace. È inaccettabile e intollerabile, non c’è giustificazione per chi si è reso responsabile di questa tragedia. E' una gioranta di lutto per tutta la comunità del Vulture”.

Seguono quelle del presidente della Giunta Regionale Vito Bardi: "Una domenica di sport e di festa è stata distrutta dalla follia di un gruppo di facinorosi. Violenti che sotto il manto della tifoseria si lasciamo andare ad atti di violenza che sono delinquenziali. L’intera comunità Lucana condanna quando accaduto a Vaglio, perché è distinta e distante da questi comportamenti.Non si può morire una domenica per andare a vedere la squadra del cuore. Da sportivo, da tifoso, sono convinto che questi atteggiamenti siano lunari rispetto alla passione che muove milioni di italiani e di lucani. Questi delinquenti la dovranno pagare cara.Alle famiglie dei feriti e della vittima va la mia vicinanza".

L'intervento del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Sono sconcertato, il mio primo pensiero va ai familiari del ragazzo deceduto. Aspettiamo che venga chiarita la dinamica dei fatti. Di certo il calcio non può essere preso come pretesto per compiere atti di violenza, sia dentro che fuori gli stadi".