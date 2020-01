Vizzino, presidente AIAS: "Tristezza e sconcerto per quanto accaduto"

Anche l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata ha un pensiero per quanto accaduto a Vaglio. A parlare è il presidente Luis Vizzino: "Tristezza e sconcerto: sono questi i sentimenti che si provano in questo terribile momento. È davvero inconcepibile e inaccettabile assistere ad episodi di tale inaudita violenza in occasione di una partita di calcio. Lo sport rappresenta l’esatta antitesi del concetto di violenza. È il momento di fermarsi, di riflettere e di condannare in maniera ferra gli autori di questo tragico evento. Alle famiglie dei feriti e della vittima va la solidarietà e la vicinanza dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata".