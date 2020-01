Pisa. D'Angelo: "2 pareggi contro il Benevento sono un merito per noi"

Questo il commento di mister D'Angelo, tecnico del Pisa, nella sala stampa del "Vigorito" dopo il pareggio contro il Benevento:

"Il primo tempo a mio avviso abbiamo fatto bene e creato di più poi il Benevento ci ha messo in difficoltà specie nel finale quando siamo rimasti in 10 e senza difensori centrali. Ci siamo difesi con ordine nonostante una situazione non facile da gestire. Visto come eravamo messi il pareggio credo sia il risultato giusto.

Sapevamo che arroccarci in difesa contro il Benevento sarebbe stato deleterio e venire qui a giocarcela ha pagato. Nella ripresa siamo calati anche fisicamente ma abbiamo comunque tenuto bene il campo.

Due pareggi contro il Benevento all'andata e al ritorno credo possano considerarsi un merito per i nostri ragazzi".

