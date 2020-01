Benevento. Inzaghi: "Avremmo meritato di più ma accettiamo il pari"

Mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha analizzato così il pareggio per 1-1 maturato dai suoi ragazzi contro il Pisa questa sera al "Vigorito":

"Per Tuia speriamo non sia niente perché gli si è solo indurito il polpaccio: la diagnosi arriverà domani. La squadra era scontenta alla fine per il pareggio perché per le occasioni avute avremmo meritato di più.

Nel primo tempo non siamo stati brillanti ma lo sapevamo perché abbiamo lavorato durante la sosta per arrivare fino in fondo al campionato. Nella ripresa siamo migliorati e abbiamo avuto due nitide occasioni con Kragl e Maggio per chiudere la partita. Avremmo meritato di vincere ma bisogna anche accettare che qualcosa vada storto. Ora pensiamo già al Cittadella.

La punizione nel finale? Mi aspettavo la tirasse Kragl ma abbiamo tanti buoni tiratori e va bene così".

