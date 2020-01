Scattano i primi arresti: il conducente dell'auto e 24 ultrà rioneresi

Sono scattati i primi arresti nella notte. 25 in totale sono stati portati in carcere. Il conducente dell'auto, supporter del Melfi, è stato rintracciato, interrogato e arrestato. Così come per i 24 ultrà della Vultur, inizialmente posti ai domiciliari, ora si trovano tutti in carcere. Le accuse, a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte del tifoso, sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Le indagini della Polizia, cominciate subito dopo la morte di Fabio Tucciariello, hanno portato gli agenti a Brienza, dove la Vultur era impegnata nel pomeriggio per una partita valida per il campionato di Eccellenza. Numerose persone sono state portate in Questura e interrogate (le indagini sono state coordinate dall’inizio dal Procuratore della Repubblica vario di Potenza e dal pubblico ministero) e nella notte si è giunti agli arresti.