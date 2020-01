Serie D, il Prato prova la fuga

Alla ventesima giornata il girone A di Serie D ha trovato la favorita per la vittoria finale, il Prato con il cinque a zero rifilato al Verbania stacca la compagnia e si porta a più tre sulla Lucchese fermata sull’uno a uno dal Real Forte Querceta e a più quattro sulla Caronnese che finisce in nove e sconfitta a Savona.

Sale al terzo posto il Casale a quota 34, Di Lernia e Coccolo condannano il Vado alla sconfitta per due a zero; enorme passo avanti verso la salvezza per il Borgosesia grazie a un gol di Muzzi in pieno recupero, dopo il dicembre difficile nessuno si aspettava sei punti dalle trasferte di Lucca e Chieri dove i granata tornano a casa con zero gol al passivo, a quota 27 il margine sulla zona calda inizia a farsi interessante.

Tre i pareggi di giornata, reti bianche tra Sanremese e Lavagnese, finisce 2 a 2 il derby ligure tra Ligorna e Fezzanese; il match più divertente di questo turno va in scena a Fossano dove il Seravezza vince 4 a 3, ai padroni di casa non basta la doppietta di Sangare, protagonista indiscusso l’attaccante ospite Frugoli autore di una tripletta. In chiave salvezza fondamentale due a zero del Bra a Ghivizzano firmato Rossi e Campagna, piemontesi che scavalcano il Verbania e si portano al quintultimo posto.

Risultati e classifica di giornata