Gozzano, ritorno al passato: sarà Soda a guidare la squadra

C'era poco tempo prima della gara di mercoledì con l'Alessandria per provvedere alla sostituzione di David Sassarini, esonerato nella mattinata di ieri in seguito al pareggio interno con la Pistoiese che lasciava il Gozzano ai margini della zona playout. Forse anche per questo si è voluto puntare su un tecnico che l'ambiente lo conosce molto bene come Antonio Soda, fino allo scorso giugno padrone della panchina cusiana con cui ha guadagnato la salvezza al primo anno di Serie C.

Un ritorno al passato per la società rossoblu dopo la risoluzione consensuale di giugno che aveva aperto le porte all'approdo a Gozzano di Sassarini, tradito dai troppi pareggi accumulati nel corso della sua esperienza sulla panchina novarese (10 nelle 21 gare di campionato giocate, con 3 successi e 8 sconfitte).

Con Soda tornerà nello staff tecnico cusiano anche l'allenatore in seconda Carlo Caramelli, fedelissimo del tecnico calabrese: entrambi cominceranno a lavorare con la squadra già dalla giornata di oggi mentre domani saranno presentati alla stampa, alla vigilia di una gara cruciale come quella che opporrà il Gozzano ai "grigi" alessandrini in infrasettimanale, recupero della sfida rinviata causa sciopero in chiusura di 2019.

