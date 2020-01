Catania, Dall'Oglio verso la cessione: c'è il Livorno

Così come segnala il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, il Catania sta per concludere un'altra operazione in uscita: dopo appena sei mesi dal suo arrivo dal Brescia, Jacopo Dall'Oglio lascia la società etnea e passa al Livorno, formazione ultima in classifica in Serie B. Il centrocampista, classe 1992, lascia il Catania dopo 15 presenze e 1 rete segnata.

