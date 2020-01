Milan, Theo Hernandez: il terzino è capocannoniere del Diavolo

Partita dopo partita, le parole di Paolo Maldini su Theo Hernandez, dedicate dalla leggenda del Milan al nuovo arrivato la scorsa estate, sembrano trovare riscontro: "Ha i mezzi per diventare il miglior terzino sinistro al mondo". Di sicuro, al momento è il miglior terzino sinistro della Serie A, nonché capocannoniere del Milan.

Il giovane talento francese, classe '97 (22 anni), è arrivato al Milan con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione vicina ai 20 milioni di euro. Finalmente quello che sembra potersi definire affare, cosa che da un po' di tempo i tifosi rossoneri non vedevano.

In 18 partite (16 in Serie A, una in Coppa Italia), Theo Hernandez ha siglato 6 gol e 2 assist. Al momento è il miglior attaccante del Diavolo, davanti a Piatek (solo 4 gol per il bomber polacco, relegato in panchina nella sfida vinta contro l'Udinese).