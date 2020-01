Emerson Palmieri, parla l'agente: "Sarri e Conte lo vogliono, ma..."

Intervistato dal portale juvenews.eu, l'agente di Emerson Palmieri, Luis Fernando Menez Garcia, è tornato a parlare del futuro del suo assistito ed in particolare dell'interesse che Juventus e Inter avrebbero avuto nei mesi scorsi nei confronti del giocatore.

"So che Emerson piace molto sia a Sarri che a Conte, entrambe le squadre hanno dimostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri", afferma l'agente.

Emerson Palmieri (classe '94, 25 anni), terzino sinistro italiano nato a Santos, in Brasile, ha disputato in questa stagione, con la maglia del Chelsea, 17 partite. realizzando un assist. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni di euro.