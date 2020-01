Atalanta-Spal, dove vederla e probabili formazioni

Atalanta e Spal si affronteranno questa sera a Bergamo, alle 20.45, per chiudere il 20° turno di Serie A, prima giornata del girone di ritorno.

La Dea è 5° in Classifica a quota 35 punti, vincendo stasera aggancerebbe la Roma, a quota 38. La Spal occupa l'ultima posizione, con 12 punti raccolti in 19 partite.

Gasperini dovrebbe schierare in campo Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Toloi, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

La Spal di Semplici dovrebbe rispondere con Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

Atalanta-Spal sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (canali 201 e 251) e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.