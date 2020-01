Napoli, ufficiale l'acquisto di Rrahmani dal Verona

L'Hellas Verona, tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, ha ufficializzato la cessione di Amir Rrahmani al Napoli. Il difensore del Kosovo, classe '94 (25 anni), approderà in azzurro, però, soltanto a partire dalla prossima stagione (1 luglio 2020).

Per Rrahmani in questa stagione 20 presenze (19 in Serie A, una in Coppa Italia), con sole due ammonizioni collezionate in quasi 1.900 minuti giocati. Per Amir si tratta della prima avventura in Italia. Il club di De Laurentiis ha fortemente voluto il centrale difensivo, versando nelle casse del Verona 14 milioni di euro.

Il giocatore ha firmato un contratto della durata di cinque anni, ad 1,8 milioni di euro netti a stagione, come riporta transfermarkt.it.