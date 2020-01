Giugliano, dolce ritorno al De Cristofaro: battuto il Marsala

Il Giugliano batte il Marsala 2-1 grazie alle reti di Orefice e Di Girolamo. Il De Cristofaro parte subito bene e nel giorno della riapertura si gode i 3 punti regalati dai ragazzi di mister Agovino.

La partita è cominciata con qualche minuto di ritardo per l'inaugurazione dell'impianto con le autorità ecclesiastiche, il sindaco Antonio Poziello, dei rappresentanti della giunta comunale, la dirigenza del Giugliano con Luigi e Gaetano Sestile oltre a tutta la famiglia del compianto patron Salvatore. Fuochi d'artificio, palloncini, una vera festa per il ritorno a casa.

Poi ha parlato il campo e sono bastati 4' ad Antonio Orefice per battezzare l'impianto: il nostro baby fenomeno è il primo marcatore della storia del nuovo De Cristofaro. La partita è in discesa e dopo un quarto d'ora ci pensa Rosario Di Girolamo a raddoppiare per il Giugliano.

La reazione del Marsala c'è eccome: al 40' accorcia Padulano e si va sul 2-1 all'intervallo.Nella ripresa i siciliani guadagnano campo ma il Giugliano tiene benissimo la partita sfiorando anche il 3-1 nel finale ma bastano i gol di Orefice e Di Girolamo ai tigrotti che restano saldamente al quarto posto in piena zona playoff.

Giugliano-Marsala 2-1: 4' Orefice, 20' Di Girolamo-40' Padulano

Giugliano 1928: Mola, Del Prete(76′ Dublino) Mennella(76′ D’Angelo), Tarascio, Impagliazzo, Di Girolamo, Logoluso, Liccardo(Capitano), Esposito, Orefice(89′ D’Ausilio), CarbonaroIn panchina:Simoncelli, Riccardis, Miranda, D’Ausilio, D’Angelo, Cimmino, Otranto, La Ferrara, DublinoAllenatore: Massimo Agovino

Marsala Calcio: Russo, Lo Iacono, Gallo, Scoppetta, Inzoudine(74′ Lo Cascio), Candiani, Federico(69’Mascari), Ferchichi, Balistrieri(k), Padulano, MaioranoIn panchina:Giordano, Pucci, Mascari, Montuori, Sardone, Giambaco, Di Chiara, Lo Cascio, La VarderaAllenatore: Nicola Terranova

Reti: 3′ Orefice(G), 19′ Di Girolamo(G), 40′ Padulano(M),Ammoniti: Scoppetta(M), Logoluso(G), Federico(M), Mola(G), Lo Iacono(M), Padulano(M), Carbonaro(G),

Terna arbitrale: Lorenzo Maccarini di Arezzo,coadiuvato da De Santis e Quici della sez. di Campobasso

NOTE: Agovino, squalificato, sostituito in panchina da Vincenzo Supino

Leonardo Ciccarelli, addetto stampa FC Giugliano 1928