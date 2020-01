UFFICIALE - Lecce: Benzar ceduto al Perugia

Il terzino destro Romario Benzar lascia il Lecce e va in prestito in Serie B. Il difensore giallorosso non è riuscito ad incidere con la maglia dei salentini e nelle poche occasioni che gli sono state concesse non ha avuto prestazioni positive. Così resterà in Italia, ma ricomincerà dalla cadetteria, questo il comunicato:

L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar all'A.C. Perugia Calcio.

