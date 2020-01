Catania, dopo Dall'Oglio anche Di Piazza verso l'addio

Dopo Jacopo Dall'Oglio sempre più vicino al Livorno, altra uscita per il Catania. Si sblocca la trattativa per la cessione di Matteo Di Piazza al Catanzaro. La punta lascia la squadra etnea dopo un anno e mezzo. Martedì mattina sarà già a Catanzaro per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi di Grassadonia così come segnala TuttoMercatoWeb.com.

