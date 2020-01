Lecce, mercato: salta l'arrivo di Acquah?

Doveva essere la giornata di Afriyie Acquah e invece la trattativa si sta complicando più del previsto. Con una decisione dell'ultimo minuto il Malatyaspor ha deciso di bloccare il trasferimento del centrocampista ghanese in Italia.

Nonostante la trattativa fosse già definita con l'accordo tra i due club e quello tra giallorossi e calciatore(tanto che anche Sticchi Damiani lo considerava un affare già chiuso, ndr), la squadra turca ha deciso di voler ragionare ancora sul trasferimento del centrocampista. Per il Lecce non una bella notizia visto che contava di mettere subito a disposizione di Liverani il nuovo acquisto.

La trattativa non può considerarsi saltata, si prova a lavorare nuovamente con il club per il via libera, se i tempi dovessero allungarsi chiaramente i giallorossi vireranno su altre soluzioni.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!