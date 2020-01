Chieti, esonerato Di Meo: torna Grandoni

La netta sconfitta (0-5) nell’ultimo turno di campionato contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio è costata la panchina a Giuseppe Di Meo. Il Chieti, infatti, ha deciso per un nuovo cambio in panchina, visti gli scarsi risultati ottenuti dal tecnico pugliese, 6 punti in otto gare con due vittorie e sei sconfitte:

"Il Chieti F.C. 1922 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Giuseppe Di Meo e il suo collaboratore Antonio Dell’Oglio. La società ringrazia l’allenatore e il suo collaboratore per l’attività fin qui svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale con l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali", si legge nella nota ufficiale diramata dal club abruzzese.

La guida tecnica sarà nuovamente affidata al sig. Alessandro Grandoni, che torna dopo l’esonero dello scorso novembre.

L’accordo è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra mister Grandoni, il patron Trevisan e il presidente Margiotti.

Si può parlare di un nuovo corso che vede tutti i protagonisti uniti e coesi con il massimo impegno per raggiungere l’obiettivo salvezza.