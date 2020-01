Hellas Verona-Lecce: le info per i biglietti del settore ospiti

L’U.S. Lecce comunica che sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la gara di Campionato di Serie A 2019/2020 Hellas Verona-Lecce in programma domenica 26 gennaio 2020, presso lo “Stadio Bentegodi” di Verona, inizio ore 15:00.

SETTORE OSPITI (Curva Nord Superiore)

PREZZI (compresi diritti di prevendita)

INTERO: € 22,00

RIDOTTO UNDER 14: € 2,00

E' possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita VivaTicket sul territorio nazionale e On-line tramite il sito solo per quanto riguarda i biglietti interi.

Come da determinazione n. 03/2020 del 15/01/2020, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Lecce potrà avvenire esclusivamente ai solo possessori di tessera di fidelizzazione della U.S. Lecce. I residenti fuori dalla provincia di Lecce non necessitano della Fidelity Card per accedere in qualsiasi settore.

Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore Ospiti il giorno della partita, nemmeno per i possessori di Fidelity Card U.S. Lecce.

