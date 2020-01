Seconda operazione in entrata nel mercato di gennaio per il Francavilla. Dopo l'arrivo dell'under Francesco Carella, i sinnici hanno annunciato l'arrivo di Fabio Grieco. Il difensore classe ’89 approda in riva al Sinni dopo le esperienze in serie D tra le fila di Gelbison, San Severo, Fermana, Taranto e Todi e in C1 e C2 con le casacche di Ternana e Carpenedolo.