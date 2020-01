Ufficiale: Andrea Cisco è un nuovo giocatore del Novara Calcio

Il Novara Calcio ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali l'ingaggio di Andrea Cisco, classe 1998 proveniente dal Pescara ma di proprietà del Sassuolo. Il calciatore arriva in prestito per 18 mesi (fino al termine della stagione agonistica 2020/21) con diritto di riscatto a favore della società azzurra. L'importo dell'eventuale riscatto non è stato reso noto, ma si tratta di una cifra importante perché il Sassuolo punta sul giocatore.

La sua carriera Andrea Cisco è stato inserito nelle proprie giovanili dal Padova dopo averlo monitorato nel campionato locale. L'esordio coi biancoscudati risale alla stagione 2016/2017, con 4 presenze nella fase finale del campionato di Serie C. A novembre 2016 Andrea aveva segnato la sua prima rete da professionista al Bassano nella vittoria per 2-1 in Coppa Italia Serie C. Rete bissata nella stagione successiva, questa volta ai danni della Triestina. Fiore all'occhiello della stagione 17/18 è però la vittoria del campionato di C coi biancorossi veneti e soprattutto la doppietta rifilata all'Albinoleffe da subentrato. Viene notato dal Sassuolo che lo ingaggia dai patavini per una cifra intorno al mezzo milione di euro lasciandolo in prestito fino a fine stagione al club d'origine. Nella scorsa stagione esordio da sogno in Serie B con un gol dalla distanza realizzato contro il Pescara (che, affascinato dal giocatore, lo ingaggerà qualche mese dopo) ma soli 6 spezzoni di gara concessi in mezza stagione al talento di casa. A gennaio trasferimento all'Albissola di nuovo in Serie C (esordio proprio contro il Novara), con 17 caps e due reti ad Arzachena e Pistoiese. Nella stagione in corso, non ha praticamente trovato mai spazio nel Pescara (150 minuti circa in tre presenze fra B e Coppa Italia) ed è stata ovvia la scelta di cambiare aria alla ricerca di spazio ed opportunità per esplodere.

Identikit Cisco è un esterno offensivo, anzi una classica ala d'attacco. Preferisce disimpegnarsi a destra, le sue doti migliori sono l'attacco della profondità ed il dribbling. Non segna molto ma può migliorare sotto questo punto di vista. Tifa Milan, il suo idolo è Cristiano Ronaldo ed il suo numero preferito, manco a dirlo, è il 7.

IamCALCIO NOVARA per voi: due strumenti per sapere tutto su tutto il calcio novarese!

- IL GRUPPO SU WHATSAPP. Il Canale dedicato alle squadre di Novara e provincia. Entra tramite link di invito (clicca qui)

- L'APP per Android. Ecco l'app di IamCALCIO dedicata a Novara e provincia: notizie, risultati in diretta, classifiche, foto sempre con te sul cellulare.