Le dichiarazioni di Giacomarro alla vigilia di Picerno-Cavese

Voglia di riscatto in casa Picerno dopo la sconfitta contro la Viterbese di sabato, arrivata dopo una bella prova della squadra, che veniva dall'exploit esterno contro il Rieti. Per la squadra allenata dal tecnico Mimmo Giacomarro, che ha lavorato ieri con una doppia seduta e sarà al "Mancinelli" di Tito oggi pomeriggio, quella di domani sarà una gara importante in chiave salvezza. Queste le dichiarazioni del mister alla vigilia del match.

"Quella contro la Cavese - dichiara mister Giacomarro - sarà una partita molto difficile, la seconda delle tre in otto giorni, tra l'altro contro una squadra, quella campana, che viene da importanti risultati e prestazioni, prima con la vittoria contro la prima della classe, la Reggina, e in ultimo quella esterna contro la Vibonese. Alla mia squadra chiedo maggiore attenzione e più determinazione, anche sotto porta".

Un campionato difficile, ma l'obiettivo resta sempre quello di salvarsi: "Il nostro obiettivo è sempre la salvezza e lavoriamo per quello. Sapevamo di dover soffrire in questo campionato, ma siamo uniti e determinati per raggiungere questo obiettivo importante, passo dopo passo, conoscendo tutte le difficoltà. Contro la Viterbese ci è mancato il gol, speriamo di sbloccarci contro la Cavese per provare a raggiungere tre punti che sarebbero davvero d'oro contro una avversaria tosta e ben organizzata. Dopo la Cavese saremo ad Avellino, un'altra partita difficile, come del resto lo sono tutte quelle che restano fino alla fine del campionato. Per questo - ha concluso il mister - serve massima concentrazione per avere il massimo da ogni match".

Domani fischio d'inizio alle ore 14.30 al "Viviani" di Potenza. Dirigerà il match Francesco Luciani, della sezione di Roma 1, che sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2 e da Amir Salama della sezione di Ostia Lido.

Ufficio Stampa Az Picerno