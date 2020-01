I precedenti di Casertana-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Il Potenza, dopo la gara pareggiata a Catania per 1-1, è impegnato nel recupero sul campo della Casertana, quasi sempre avaro di soddisfazioni per i lucani: su 11 gare ben 8 sono stati i successi dei falchetti, contro i 2 degli ospiti e 1 solo pareggio, risalente proprio allo scorso anno (0-0). Ma, nonostante i ripetuti rovesci in Terra di Lavoro, il bilancio finale parla potentino, con 11 successi, 2 soli pareggi e 10 affermazioni campane. Gli uomini di Ginestra sono reduci dal pari interno (1-1) con la Virtus Francavilla.

1960-61 SERIE D POTENZA-CASERTANA 2-1 CASERTANA-POTENZA 0-1

1968-69 SERIE C POTENZA-CASERTANA 0-1 CASERTANA-POTENZA 3-1

1969-70 SERIE C POTENZA-CASERTANA 3-1 CASERTANA-POTENZA 1-0

1971-72 SERIE C POTENZA-CASERTANA 1-0 CASERTANA-POTENZA 1-0

1972-73 SERIE C POTENZA-CASERTANA 0-2 CASERTANA-POTENZA 5-0

1975-76 SERIE C POTENZA-CASERTANA 1-0 CASERTANA-POTENZA 1-0

1978-79 SERIE C2 POTENZA-CASERTANA 1-0 CASERTANA-POTENZA 1-0

1992-93 SERIE C1 POTENZA-CASERTANA 0-0 CASERTANA-POTENZA 2-0

2003-04 SERIE D FC POTENZA-CASERTANA 2-1 CASERTANA-FC POTENZA 2-1

2003-04 SERIE D ASC POTENZA-CASERTANA 3-1 CASERTANA-ASC POTENZA 2-4

2018-19 SERIE C POTENZA-CASERTANA 1-0 CASERTANA-POTENZA 0-0

2019-20 SERIE C POTENZA-CASERTANA 1-0

VITTORIE POTENZA 11 PAREGGI 2 VITTORIE CASERTANA 10

RETI POTENZA 22 RETI CASERTANA 25

A CASERTA VITTORIE CASERTANA 8 PAREGGI 1 VITTORIE POTENZA 2

RETI CASERTANA 13 RETI POTENZA 5