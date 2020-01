Cavese, i convocati per Picerno: torna Polito, out Castagna

Allenamento pomeridiano al Lamberti e partenza per il ritiro di Potenza per gli aquilotti, domani in campo con il Picerno ore 14:30.

Polito ha scontato la giornata di squalifica ed è a disposizione di mister Campilongo, terapie per Addessi (tendinite) e Castagna (risentimento muscolare bicipite femorale sinistro): febbre per D’Ignazio.

Portieri: 12 Bisogno, 31 Nunziata, 36 D’Andrea

Difensori: 2 Polito, 13 Marzupio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino

Centrocampisti: 5 Lulli, 8 Favasuli, 11 Sainz-Maza, 21 Matera, 27 Guadagno, 28 Nunziante, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 9 Cernaz, 10 De Rosa, 18 Germinale, 29 Cesaretti, 30 Russotto

Indisponibili: Addessi, Kucich, D’Ignazio, Castagna

Non convocati: Sandomenico

Ufficio Stampa Cavese 1919