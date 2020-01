Balotelli: squalifica di 2 giornate e multa. Che guaio per il Brescia

Il Brescia, penultimo in classifica a quota 15 punti, dovrà fare i conti con la pesante squalifica comminata a Mario Balotelli per 2 giornate di campionato. Per l'attaccante italiano anche una multa di 10mila euro.

Questa è la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione) e per avere, al 36° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'arbitro un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità".

Per Balotelli, con la maglia del Brescia, 15 presenze e 5 gol segnati.