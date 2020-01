Januzaj, l'agente conferma l'interesse di Roma e Milan per l'esterno

L'agente di Adnan Januzaj, de Vriese, ha parlato del futuro del suo assistito tra le pagine di calciomercato.com: "Se ci sono possibilità che Januzaj approdi in Serie A già in questa finestra di mercato? Sì, certo. Domani incontrerò la Real Sociedad per capire a che punto è la situazione. La Roma si è interessata al giocatore".

De Vriese ha inoltre confermato l'interesse del Milan: "Sì, ci sono contatti anche con il Milan, e Januzaj direbbe di sì al club rossonero. Il suo arrivo a Milano dipende dalla cessione di Suso? Sì, è una possibilità".

Adnan Januzaj, classe '95 (24 anni), è un esterno offensivo di nazionalità belga, che veste attualmente la maglia della Real Sociedad (LaLiga, Spagna). In questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze, segnando 4 gol e firmando altrettanti assist. Gioca principalmente come ala destra, ma può occupare anche il ruolo di trequartista. Da quando gioca in Spagna ha collezionato 59 presenze, 4 gol e 11 assist.