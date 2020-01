G.s. Serie B. Out in 19, 3 gare a Schenetti e Di Gennaro, 2 a Falasco

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammonizione con diffida: alla Soc. JUVE STABIA per avere, in riferimento a quanto disposto dalle Norme generali relative alle competizioni ufficiali della Lega B, consegnato la distinta di gara in ritardo sull'orario previsto.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI GENNARO Matteo (Livorno): per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella): per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FALASCO Nicola (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 13° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso sia nei confronti dell'Arbitro, sia nei confronti di un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SIEGA Nicholas (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOBEN Matija (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BUSELLATO Massimiliano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANOTTO Luigi (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CONTINI BARANOVSKY Nikita (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERBO Alberto (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

MAGGIO Christian (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BANDINELLI Filippo (Empoli)

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani)

LEGITTIMO Matteo (Cosenza)

MARRONE Luca (Crotone)

MEMUSHAJ Ledian (Pescara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

