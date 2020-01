Catania, la probabile formazione contro l'Avellino

All'andata finì con un pirotecnico 3-6 in favore del Catania, ma adesso la situazione è ben diversa per l'Avellino e i rossazzurri. In tanti si erano illusi dopo quella bella vittoria ma in questi mesi sono venuti a galla i limiti di questa rosa. Attualmente, la compagine allenata da Cristiano Lucarelli si trova all'ottavo posto in classifica con 30 punti ottenuti in ventuno partite, l'ultimo conquistato proprio due giorni contro il Potenza. Domani arriva al "Massimino" la squadra irpina che ha vinto tre delle ultime cinque gare.

SCELTE - Nel match di recupero della 20^ giornata è possibile vedere qualche novità di formazione negli etnei, ma non sul modulo. Si riparte dal 4-2-3-1 che vedrà Furlan tra i pali; in difesa a presidiare gli esterni Calapai e Pinto. Le sorprese potrebbero esserci in mezzo: Silvestri è squalificato per la gara d'andata di Coppa Italia contro la Ternana, dunque il tecnico ex Livorno potrebbe proporre la coppia Esposito-Mbende anche in vista del banco di prova di Terni. A centrocampo confermati Rizzo e Biagianti considerato che Vicente non è ancora in condizione. Sulla trequarti diverse chances dal 1' Curcio con lo spostamento di Di Molfetta sulla sinistra e Biondi a destra. In attacco giocherà Curiale andato in gol contro il Potenza.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CATANIA

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Esposito, Mbende, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Curiale. Allenatore: Cristiano Lucarelli

