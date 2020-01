Chieri-Borgosesia 0-1, Muzzi regala il bis esterno ai granata

Seconda trasferta e seconda vittoria consecutiva per il Borgosesia che con una rete di Muzzi vicino al triplice fischio espugna Chieri; i granata bissano il successo di Lucca ottenendo sei punti che potrebbero essere il crocevia decisivo verso la salvezza dopo un dicembre opaco dove i valsesiani non avevano mai vinto.

La cronaca Parte meglio il Chieri che però non trova la porta con Samake e Silenzi, al 13’ rete annullata a Melandri per fuorigioco, prima dell’intervallo occasione per Bigotto che liberato da Ravasi non inquadra la porta da ottima posizione. Dopo la pausa punizione di Probo che trova attento Giappone, al 18’ in evidenza Iali con le parate su Varano e Samake, risponde Muzzi ma Giappone si oppone con bravura; il match si decide in pieno recupero con Muzzi che su assist di Ravasi sigla il gol vittoria.